No Green Pass Modena, tutti i gruppi uniti: maxi evento il 13 novembre

Tutti i gruppi modenesi contro il Green Pass per la prima volta uniti in una grande manifestazione pacifica. L'evento, annunciato ufficialmente questa mattina, si terrà al Novi Sad di Modena il 13 novembre alle 15.Durante l'evento, che gli organizzatori specificano essere 'autorizzato dalla questura', sono previsti ospiti e relatori nazionali, interventi di medici, testimonianze dei lavoratori e personaggi pubblici. Certi gli interventi dell'avvocato e giornalista Francesco Toscano, del giornalista Francesco Amodeo e del vicepresidente della Commissione Esteri della Camera Pino Cabras.

