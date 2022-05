'Noi della Sacca, inascoltati quando segnaliamo, perseguitati quando protestiamo'

'La Polizia Locale non ci ha mai risposto quando denunciavamo spaccio, degrado e altri problemi tra cui quello di senza fissa dimora che dormivano sulla terrazza del centro commerciale. Tanto che un ragazzo è morto nell'indifferenza dopo che avevano chiesto invano l'intervento della Polizia Municipale. Ora succede il contrario. La Polizia Locale è sempre qui, ma soprattutto per controllare chi protesta, anche solo con dei volantini. Chi li manda? Noi vogliamo una Polizia Locale che intervenga sui tanti problemi di cui soffre un quartiere abbandonato dall'amministrazione, che parli con le persone, così come dovrebbero fare gli amministratori, non una Gestapo che si presenta solo controllarci a vista per reprimere il dissenso con gesti davvero impressionanti come quello visto ieri'Meris, Loris, Maria Grazia, sono alcuni dei residenti del quartiere Sacca riuniti oggi in modo spontanto sotto il portico del locale contro commerciale per esprimere il loro malcontento per quanto sta succedendo nel quartiere Sacca e sull'arresto, ieri, di un uomo che stava facendo volantinaggio.'Non riconosco più questa Modena e questa sinistra incapace di confrontarsi con le persone, e di avere un dialogo con loro e con il quartiere' - afferma Meris. 'Non abbiamo bisogno di un sindaco che abbandona le riunioni, e tantomeno di una amministrazione alla quale non importa nulla del quartiere anzi che tratta la Sacca come una spazzatura nella quale imporre progetti impattanti, dannosi e senza un confronto'.