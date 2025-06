Novi Sad, ecco la ruota panoramica per osservare Modena dall'alto

E' stata presentata oggi l'annunciata ruota panoramica al Parco Novi Sad. Contestualmente alla Ruota verrà attivato un Trenino di servizio che collegherà il Novi Sad con diversi punti del Centro (via Emilia, piazza Grande, piazza XX Settembre, corso Canalgrande, piazza Roma, piazza Matteotti), tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7,30 del mattino alle 19 della sera.

'Con la ruota panoramica e il trenino – ribadisce il sindaco di Modena Massimo Mezzetti – proponiamo un altro modo di vivere il parco Novi Sad che già in questi giorni sarà teatro di una grande manifestazione come Togo. Portare i cittadini nei luoghi dove esistono delle criticità è uno dei modi con cui intendiamo la sicurezza assieme al controllo costante delle forze dell'ordine. Questo progetto va quindi visto come una sperimentazione che parte in estate e in un'area della città dove concentriamo altre novità come gli appuntamenti in piazza S. Agostino e l'animazione della Pomposa. Dobbiamo ragionare in modo ampio e collegato per arrivare a risultati e riconquistare la vivibilità di parti importanti e belle della nostra Modena'.

'E’ per noi un progetto sfidante – spiega Cinzia Ligabue, vicepresidente di Modenamoremio – che, in sinergia con l’Amministrazione, abbiamo ideato e promosso per contribuire ad animare un’area strategica per un importante ingresso al cuore della città, favorendo soprattutto il collegamento tra il grande parcheggio del Novi Park e il nostro Centro storico. Attiveremo presto convenzioni per distribuire, tramite i negozi e locali nostri associati, biglietti omaggio e coupon con sconti'.

'Siamo orgogliosi di aver accettato questa sfida – dice Adriano Degli Innocenti, gestore insieme a Daniele Degli Innocenti del sistema ruota/trenino – perché Modena è una città che merita questi eventi e siamo fiduciosi sul fatto che i modenesi della città e della provincia verranno numerosi a provare la ruota e utilizzeranno con soddisfazione il trenino'.