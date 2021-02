Nuova strada...a scuola, appello al Comune: si trovi altra soluzione

Si allarga a Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Legambiente e Isde (Medici per l'ambiente), il fronte in appoggio all'azione del Comitato Respiriamo Aria Pulita che chiede al Comune che sia rivisto il progetto (già in stato avanzato), per la realizzazione di una strada in ingresso ed in uscita dall'area in cui a breve sorgerà il nuovo supermercato Conad, tra via Amundsen e via Emilia Ovest. Una strada con tanto di parcheggi che cancellerà l'area verde confinante con il giardino della scuola elementare ma, soprattutto, aumenterà il traffico ed il movimento di mezzi davanti e a fianco all'area scolastica intorno alla quale dovrebbe essere garantita quell'area di quiete prevista dal Pums, nuovo piano comunale della mobilità sostenibile, approvato nel luglio scorso. E proprio su quest'ultimo presupposto che si basa sia la duplice richiesta al Comune di fermare il cantiere e di valutare la possibilità di trovare una soluzione alternativa, meno impattante per le scuole e la viabilità del quartiere e coerente con gli indirizzi del Piano. Accompagnata anche dalla richiesta avanzata, con una lettera, a tutti i consiglieri comunali, in vista del prossimo consiglio comunale nel quale sarà discussa una interrogazione presentata sull'argomento. Ma l'appello è rivolto anche ai titolari del Conad ai quali gli esponenti delle varie associazioni chiedono di essere coinvolto nella discussione per la ricerca di una soluzione. 'Non ce l'abbiamo certo con il privati - affermano i componenti del Comitato - ma con chi ha scelto una strada di questo tipo'Nel video, i rappresentanti del Comitato Respiriamo Aria Pulita Pietro Bertolasi, Maurizion Ruopolo,genitore di un bambino della scuola elementare, Fiorenza Torricelli, in rappresentanza dei medici per l'ambiente, Eugenio Carretti, della Fiab e Chiara Costetti del Comitato Respiriamo aria pulitaLa lettera ai consiglieri comunali