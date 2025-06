Passa la Nuova tariffa puntuale rifiuti, approvato il regolamento dopo cinque ore

SIMULAZIONE PRATICA

È stata approvata dopo 5 ore di seduta la delibera che introduce la tariffa corrispettiva puntuale sulla raccolta e gestione dei rifiuti. La votazione è arrivata intorno alle 21:20 e il documento emendato da una proposta del PD illustrata dal consigliere Stefano Manicardi. Un volto su una delibera attesa e importante che però ha nuovamente spaccato il consiglio con il voto contrario non solo delle opposizioni di centro-destra Fratelli d'Italia Forza Italia e lega ma anche del gruppo Modena in ascolto, Modena per Modena, e Modena civica. Favorevoli i gruppi di maggioranza. In tutto saranno su venticinque votanti 25 i voti favorevoli nessun astenuto e nove contrari.Colpo di scena nel momento in cui è stata votata l'immediata eseguibilità della delibera che non ha raggiunto il numero sufficiente di voti per essere, appunto, immediatamente eseguibile. Ma alla fine dei conti cambierà poco considerando che tecnicamente la delibera entrerà ugualmente in vigore tra una decina di giorni.La TCP è un modello di tariffazione previsto dalla normativa nazionale, basato su tre elementi principali:1.Quota fissa, calcolata in base ai metri quadrati dell’immobile.2. Quota variabile, calcolata in base alla produzione potenziale o effettiva dei rifiuti.3. Penalità o premi in base al corretto utilizzo della dotazione (contenitori, svuotamenti, ecc.).Le famiglie modenesi, residenti o non residenti, vengono tariffate in base al numero dei componenti del nucleo familiare. A ogni fascia corrispondono specifici valori di quota fissa, quota variabile e volumi minimi annuali di rifiuti.Esempio delle principali fasce:Componenti Quota fissa €/mq Quota variabile €/anno Litri minimi annui Totale normalizzato1 0,80 0,9364890 600 40,87 €3 1,05 1,2291418 960 94,01 €4 1,14 1,3344968 1.080 102,19 €6+ 1,30 1,5217946 1.200 138,97 € Nota: Le stesse tariffe valgono anche per non residenti, ma viene utilizzata la dicitura “componenti” invece di “residenti”.Le utenze non domestiche: categorie dettagliate per ogni attivitàIl sistema TCP distingue le attività economiche e produttive. A ognuna è associata una categoria tariffaria con valori specifici di quota fissa (€/mq) e quota variabile (€/mq).Alcuni esempi:Categoria Attività Quota fissa (€/mq) Quota variabile (€/mq)1A Musei, scuole, biblioteche 0,45 0,58541133A Magazzini senza vendita diretta 0,60 0,79022467 Alberghi con ristorante 1,01 1,588512722 Ristoranti, pizzerie, pub 5,98 7,902246127 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,95 9,192408829B Banchi mercato coperto ortofrutta e pesce 18,60 24,5969506Base: € 0,0285645Aggiuntiva: € 0,0500000 (applicata sul 75% dei litri)Penalità per mancato ritiro contenitori: +100% della quota variabilebaseIn caso di mancanza di contenitori assegnati, si considera un volume fisso minimo pari a 2.880 litri/anno.: Famiglia di 4 persone in abitazione di 100 mqVolume minimo assegnato: 1.080 litri/annoQuota fissaKa (4 residenti): € 1,14/mqTotale: 100 mq × 1,14 = € 114,002. Quota variabile (normalizzata)Kb: € 1,3344968Totale: 100 mq × 1,3344968 = € 133,453. Totale annuo (IVA esclusa)Quota fissa + variabile = € 247,454. IVA al 10%€ 247,45 × 10% = € 24,75Totale da pagare: € 272,20 annuiCon un uso corretto dei contenitori e svuotamenti limitati, è possibile mantenere questa cifra. In caso di comportamenti non conformi (es. mancato ritiro dotazione), scatta la penalità del 100% della quota variabile.--- Parametri tecnici per i contenitoriLitri contenitore Volume annuo minimo calcolato30 litri 720 litri/anno120 litri 2.880 litri/anno1.100 litri 26.400 litri/anno1.700 litri 40.800 litri/annoIn caso di contenitori di volume superiore a 1.700 litri, si considerano 20 svuotamenti/anno; al di sotto, 24 svuotamenti/anno.Nella foto della seduta del consiglio comunale, in piedi, durante l'intervento, il consigliere capogruppo del movimento 5 stelle Giovanni Silingardi