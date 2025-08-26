Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

L’area dell’intervento si trova vicino a viale Jacopo Barozzi. Durante gli interventi porta a porta di giovedì gli incaricati non entreranno in casa

Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 26 e il 29 agosto una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Chikungunya a Modena.
L’area dell’intervento si trova vicino a viale Jacopo Barozzi. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno i seguenti tratti stradali: viale Jacopo Barozzi ai civici 207, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 250, 266, 268, 270, 274, 280, 283/S; via Sperindio Bertoldi ai civici 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10/A,10/B, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20; via Beniamino Franklin ai civici 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15; via Lusignano da Modena ai civici 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20; via Luigi Riccoboni ai civici 20/A, 20/B, 28, 30, 30/1, 32, 40, 46, 46/1, 48, 50, 52; via Giulio Segni ai civici 6, 8, 8/A, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 24; via Bartolomeo Soliani ai civici 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 38; via Edoardo Stone ai civici 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; via Fulvio Testi ai civici
6, 8, 16, 23, 23/A, 23/B, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 47, 49.
Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica dalla mattina del 27 agosto; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati nella mattinata di giovedì 28 agosto.
L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi.
Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.
Durante gli interventi porta a porta della mattina di giovedì 28 agosto gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.
