Nuovo centro sportivo Modena calcio: battuta d'arresto nelle procedure

La conferenza dei servizi non ha dato il via libera e ha rimandato il tutto. Siamo molto dispiaciuti' - ha commentato Carlo Rivetti interpellato sull'argomento nel corso dell'incontro nel post partita, a Fanano, nell'ultimo giorno del ritiro gialloblù. 'Novità non certo positive', le ha giudicate Rivetti che hanno un po rovinato l'atmosfera più che positiva che si respirava sul campo di Lotta dopo tre amichevoli vinte ma soprattutto dopo un ritiro sodisfacente a detta dello stesso Bisoli e del Presidente, per l'identità di squadra e lo spirito di gruppo emerso.





Nel volto e nelle parole di Rivetti, parlando del centro sportivo, da sempre ulteriore motivo di orgoglio ed entusiasmo, c'era invece delusione e amarezza: 'Mi dispiace tanto. Avevamo detto che avremo fatto la foresteria e avevamo iniziato a lavorare per questo, mantenendo le promesse. Se poi le promesse diventa difficile manteerle non per colpa nostra, allora dispiace molto'Gi.Ga.