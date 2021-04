Nuovo comandante polizia locale Modena, Roberto Riva Cambrino in pole

Tra i 5 'finalisti' in corsa per il ruolo di nuovo comandante della polizia locale di Modena il capo della polizia locale di Parma, Roberto Riva Cambrino, appare, secondo indiscrezioni, il favorito alla sostituzione di Valeria Meloncelli, promossa mesi fa al ruolo di direttore generale a Modena. Principale 'competitor' di Riva Cambrino è il collega comandante di Piacenza, Giorgio Benvenuti (il cui contratto a Piacenza scade a maggio), ma ormai a quanto pare l'amministrazione guidata da Muzzarelli ha scelto. Comandante della polizia locale di Vercelli fino al 2019, Riva Cambrino ha 53 anni. Laureato in giurisprudenza, ha avuto anche una esperienza televisiva nel 2010 al quiz “Chi vuole essere milionario” di Gerry Scotti vincendo 300mila euro.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.