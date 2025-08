Oltre 4,6 kg di cocaina e 130mila euro in monolocale: arrestati due cittadini albanesi

Nella giornata del 28 luglio scorso, la Polizia di Modena ha arrestato due cittadini albanesi, di 19 e 38 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

La Squadra Mobile ha fermato per un controllo in zona via Emilia Est il 38enne, trovato in possesso 1.060 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione, estesa al domicilio, un monolocale della zona in cui si trovava anche un 19enne, gli agenti hanno rintracciato, occultati dentro una intercapedine 4 panetti contenenti cocaina, per un peso complessivo di 4.602,90 grammi, oltre alla somma in contanti di 134 mila euro, suddivisa in 12 mazzette avvolte da cellophane.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e un dispositivo per contare le banconote. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dei due indagati la misura cautelare in carcere.