Omaggio al Drake: 34 anni fa moriva Enzo Ferrari

Un omaggio di Modena e Maranello alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 34 anni della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto del 1988. È il significato della breve cerimonia che si è svolta oggi, sabato 14 agosto, al cimitero cittadino di San Cataldo dove il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e quello di Maranello Luigi Zironi hanno deposto una cesta di fiori sulla tomba del Drake. I due sindaci hanno poi partecipato anche alla tradizionale messa commemorativa celebrata nella chiesa della parrocchia di San Biagio a Maranello.A San Cataldo, come tutti gli anni, erano presenti appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari.In questi giorni tra Modena e Maranello, e in altre realtà della regione, si stanno svolgendo le riprese del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari e ambientato nel 1957. I Comuni, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, stanno collaborando con la produzione dell’opera cinematografica.