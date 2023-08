Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Tutti sono invitati a partecipare alla breve, silenziosa camminata con partenza dal ritrovo in corso Vittorio Emanuele, angolo via San Martino, Giovedì 31 Agosto alle ore 20:30. I partecipanti sono invitati di munirsi di un cero da accendere in loco. Il percorso - specificano i referenti del gruppo Marco Amendola e Camillo PO - ha inizio dal punto di ritrovo per procedere in direzione centro città fiancheggiando le abitazioni del perimetro di Corso Vittorio Emanuele con termine al punto di ritrovo'