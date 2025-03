Oncologia di prossimità: Claudia Mucciarini nominata Dirigente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La dottoressa Claudia Mucciarini è stata nominata Direttrice dell’Oncologia di Prossimità dell’Azienda USL di Modena, struttura complessa inserita all’interno del Dipartimento integrato interaziendale oncologico ed onco-ematologico. Già in servizio da circa due anni nello stesso ruolo in qualità di facente funzione, ha ricevuto nei giorni scorsi l’incarico ufficiale a seguito della procedura di selezione.

Di origine bolognese, si è laureata nell’Ateneo del capoluogo felsineo nel 2000; nel 2004 ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Nel 2004 inizia a lavorare per l’Azienda USL di Modena, entrando da subito a far parte del team medico dell’Oncologia e acquisendo progressivamente incarichi professionali sempre più importanti, fino alla nomina a Direttrice dei giorni scorsi.

La Direzione dell’Azienda USL augura buon lavoro alla dottoressa Mucciarini, professionista di altissimo livello che negli anni ha dimostrato competenze e doti umane non comuni, contribuendo alla crescita del reparto e rappresentando un punto di riferimento importante per i colleghi.