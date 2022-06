Ordigno bellico in pieno centro a Modena: interviene Genio pontieri

Ritrovamento di un residuato bellico all’interno di un appartamento a Modena. Ad operare sono stati chiamati gli artificieri dell’Esercito provenienti dal secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che, a seguito della richiesta di intervento da parte della Prefettura, nel pomeriggio sono entrati in azione per mettere in sicurezza un’ordigno rinvenuto in un'abitazione in centro a Modena.Il team di specialisti giunto sul posto, ha constatato la presenza di un colpo completo di artiglieria da 37 millimetri di nazionalità italiana.L’ordigno ancora potenzialmente pericoloso, è stato messo in sicurezza, per poi essere trasportato in cava dov’è stato fatto brillare.Alle operazioni di bonifica hanno partecipato il personale della Questura ed un assetto sanitario della CRI Militare.