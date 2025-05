Ordine provinciale degli ingegneri: ecco il benvenuto a dodici nuovi iscritti

Nello splendido contesto di Villa Forni in Cognento, proprio ieri sera, mercoledì 28 maggio, il locale Ordine degli Ingegneri ha voluto omaggiare dodici nuovi iscritti che hanno così salutato i ben più di cento colleghi convenuti per accoglierli. I dodici (Bagato, Chiesi, Chirico, D'Angelo, Dassisti, Fiorenzi, Ghini, Goglia, Muzzarelli, Nevali, Righi, Sfriso) hanno ricevuto direttamente dalle mani dal presidente Valeria Dal Borgo un piccolo omaggio di benvenuto; tutto questo non prima dell'approvazione del consuntivo di esercizio 2024 - nel quale era contenuto anche l'importante investimento per l'acquisizione di diritto di superficie sulla nuova sede -, approvato a larghissima maggioranza (due gli astenuti) non senza un accenno di discussione per via delle spese di gestione in costante aumento.

Grazie alla eccezionale presenza congiunta dell'assessore Carla Ferrari e del dirigente comunale, ingegner Maria Sergio, i presenti hanno potuto ricevere preziose delucidazioni operative inerenti l'attuazione del PUG, tema su cui la giunta comunale ha recentissimamente deliberato.

E dopo gli obblighi istituzionali, ecco i piaceri: la corte di Villa Forni, per l'occasione vestita a festa, ha fatto da sfondo ad un lauto rinfresco offerto dall'Ordine agli iscritti presenti.