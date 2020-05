Otto anni fa il terremoto nella Bassa: il punto della Regione

Otto anni fa, il 20 maggio 2012, alle 4.03, la terra tremò in Emilia e nella Bassa, una scossa simile di magnitudo 5.9 si verificò il 29 maggio alle 9 di mattina. Un terremoto in cui morirono complessivamente 28 persone, alle quali si aggiunse un volontario deceduto nella fase della ricostruzione. I feriti furono oltre 300, 45mila sfollati. Si stimarono 13 miliardi di danni.Oggi a fare il bilancio della ricostruzione sarà il Comitato istituzionale regionale, con il presidente della Regione e commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, e il sottosegretario alla presidenza, Davide Baruffi e il direttore dell’Agenzia regionale per Ricostruzione-Sisma 2012, Enrico Cocchi.