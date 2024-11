Pacchetto sicurezza: i penalisti sospendono udienze per protesta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono le principali motivazioni alla base della netta contrarietà espressa dell'Unione delle Camere Penali Italiane (a Modena rappresentata dalla Camera Penale Carlo Alberto Perroux presieduta da Roberto Ricco), nella proclamazione dell'astensione, nelle giornate del 4, 5 e 6 novembre, di tutti gli avvocati penalisti, 'per sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale ed al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul pericolo che simili legislazioni securitarie e illiberali possano incidere irreversibilmente sulla tenuta democratica dell’intero sistema penale'. E per esporre l'analisi al pacchetto sicurezza in discussione al Parlamento e per spiegare alla cittadinanza le ragioni della protesta la stessa Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux ha dunque ritenuto fondamentale organizzare un momento di confronto libero ed aperto al pubblico, che si terrà mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 15.30 presso l’ Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Corso Vittorio Emanuele II.



In un confronto moderato dalla socia della Camera Penale di Modena Roberta Sofia, interverranno Andrea Scarpa, Magistrato presso il Tribunale di Modena, e Giorgio Pighi. Presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.

Emblematico il titolo: Il pacchetto sicurezza all'esame del Parlamento: tensioni tra nuove spinte punitive e limiti costituzionali.