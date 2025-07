Parte e lascia il cane in garage: muore pitbull a Fabbrico

Un pitbull è stato trovato morto in un garage di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove il proprietario lo avrebbe lasciato per alcuni giorni. Lo riporta l'Ansa. Il cane è stato trovato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, avvertiti da un residente della zona che segnalava la presenza di un animale in gravi condizioni. Ma al loro arrivo per il pitbull Diego non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine hanno contattato il proprietario che si trovava fuori provincia da alcuni giorni, il quale avrebbe riferito di aver incaricato un conoscente di portare acqua e cibo all'animale. Sulla vicenda è stata informata la Procura di Reggio Emilia che ora indaga per capire se ci siano gli estremi per agire rispetto alla 'legge Brambilla' in vigore dal primo luglio che introduce modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali.

'Si tratta di una vicenda che si fa fatica a commentare - ha dichiarato il sindaco di Fabbrico, Roberto Ferrari - Sono stato informato perché sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli atti sono a disposizione della magistratura'. L'animale è stato trasferito all'Istituto zooprofilattico dove sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.