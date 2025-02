Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo aver annullato le celebrazioni il 6 settembre scorso , Modena perde i festeggiamenti in onore dei 90 anni di Luciano Pavarotti il 12 ottobre 2025. La ricorrenza verrà celebrata infatti all’Arena di Verona.L'annuncio è stata dato ieri sera al Festival di Sanremo, su palco del Teatro Ariston il Direttore Artistico Carlo Conti ha infatti voluto ricordare il Maestro Pavarotti dicendo che 'a fine settembre ci sarà una bellissima serata per lui all'Arena di Verona', lanciando così il grande evento 'Pavarotti 90'.'Sono felice di poter ricordare Luciano in questo anniversario importante - dichiara Nicoletta Mantovani - e in una sede così prestigiosa e significativa come l'Arena di Verona, che lo ha visto protagonista in interpretazioni indimenticabili. Questo compleanno virtuale ci dà l'occasione di ripercorrere la vita e la straordinaria carriera di Luciano.

Non finisce mai di stupirmi quanto il suo ricordo sia radicato nel cuore di tante persone, la sua voce rimane ancora un faro per tutti gli appassionati di opera nel mondo e la sua generosità ha generato un legame di affetto che il tempo non riesce a scalfire. Il concerto all'Arena rappresenta per me un modo per continuare a dirgli 'grazie' per tutto ciò che è stato e ha fatto, come artista e come uomo'.I festeggiamenti all’Arena sono previsti per il 30 settembre. A quanto pare il concertò unirà le grandi voci che fecero grande a Modena il Pavarotti and Friends.'Vorrei ricordare che tra un anno, il 12 ottobre 2025, Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 90 anni. La scelta di collocare in futuro il Festival del Belcanto a ridosso di quella data ha anche questo significato, quello di celebrare l'importante anniversario della sua nascita. Noi preferiamo ricordare la vita piuttosto che la morte' - ha detto il sindaco Mezzetti pochi mesi fa. Parole che oggi suonano come una ulteriore beffa.