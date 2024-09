Pavullo capitale del respiro per un giorno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In una regione come l’Emilia-Romagna in cui ogni anno aumenta l’incidenza delle malattie respiratorie e il relativo tasso di mortalità, risulta urgente e necessario promuovere la prevenzione. Per questo Villa Pineta, centro di riabilitazione del Gruppo KOS, ha voluto organizzare la Giornata del Respiro offrendo screening gratuiti per tutti i cittadini.

L’appuntamento è a Pavullo nel Frignano, nel piazzale davanti alla chiesa di San Bartolomeo, sabato 21 settembre dalle 9 alle 13.

In quella occasione sarà possibile sottoporsi a test diagnostici, tra cui la spirometria, eseguiti e refertati dal team di medici pneumologi e personale sanitario della struttura ospedaliera.

Nel corso della giornata, gli stessi specialisti della riabilitazione, presenteranno il nuovo servizio di teleriabilitazione, per consentire ai pazienti di Villa Pineta di proseguire il proprio percorso riabilitativo a casa, attraverso il monitoraggio e la supervisione costante – da remoto – dei professionisti. Sarà come allenarsi in una palestra virtuale con sedute di riabilitazione da trenta minuti ciascuna.

Questa prestazione, innovativa e flessibile, nasce con l’obiettivo di rendere le cure accessibili a tutti, garantendo continuità terapeutica e supporto costante anche a distanza.

La teleriabilitazione rappresenta un’evoluzione nel modo di intendere la riabilitazione, agevolando i pazienti a mantenere un contatto diretto con i propri terapisti e proseguire il lavoro svolto in struttura direttamente dal “comfort” del proprio domicilio.