Pavullo: E' Stefan Langer i dominatore assoluto di mondiale di Volo a Vele

E’ stato un finale di grandi emozioni, con un verdetto in bilico per oltre un’ora e mezza. Ma alla fine l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix ha il suo campione dei campioni: a portarsi a casa il titolo tanto ambito è il tedesco Stefan Langer, che dopo avere tenuto la testa della classifica generale dall’inizio della manifestazione, si conferma primo con 19 punti complessivi, nonostante il vincitore di giornata sia stato il connazionale Hermann Leucker (secondo l’italiano Gostner, terzo il polacco Sawczuk) e Langer sia arrivato soltanto nono, ultima posizione utile per aggiudicarsi un punto. Insomma, una conclusione ‘thriller’ che per lunghi tratti di gara – su un percorso di quasi 250 chilometri – ha visto svariati cambi di fronte.Nove i piloti che alla partenza erano in corsa per laurearsi campioni e da subito la gara si è rivelata emozionante e assolutamente non scontata, con continui avvicendamenti in testa, prima Kawa, poi l’italiano Sironi e ancora Langer, che poi però ha perso posizioni, costretto a scendere di latitudine col suo aliante. Nonostante le difficoltà, però, Langer è rimasto in scia al gruppo dei primi, riuscendo a piazzarsi in zona punti per un soffio. Dopo la conclusione della sfida, il risultato finale è rimasto in bilico a lungo, con un’attenta analisi da parte della FAI delle varie penalità da assegnare ai piloti. Così, solo dopo oltre un’ora e mezza col fiato sospeso, è arrivata l’ufficialità sul titolo. Vicecampione del mondo è l’olandese Erik Borgmann, terzo nella classifica generale il tedesco Hermann Leucker. Quinto assoluto l’italiano Alberto Sironi.

I 19 piloti in gara, compreso il vincitore Langer, sono stati protagonisti in serata della cerimonia di chiusura del Mondiale in piazza Montecuccoli. Il pubblico ha a lungo applaudito gli assi del cielo in una serata all’insegna di premi, ringraziamenti e momenti musicali. Ad accompagnare lo svolgimento della cerimonia sono state le esibizioni del soprano Maria Luigia Borsi, a cui nel finale si sono uniti il tenore Massimiliano Barbolini e il baritono Claudio Mattioli.



Archiviato l’11° Campionato di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, l’aeroporto “G.Paolucci” ospiterà – da domani, 3 settembre, fino al 17 – il 22° Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship, che prevede un’altra fase intensa di gare ed eventi collaterali.



Pavullo 'sold-out' per gli eventi del weekend



Già dal pomeriggio il centro di Pavullo si è animato di persone, sia in vista della cerimonia di premiazione che dei vari eventi in programma, tra cui la Festa della Crescentina, che ha richiamato tantissimo pubblico e proseguirà anche domani. In Piazza Montecuccoli è stato un successo, nel pomeriggio, anche il convegno di Technogym “Dal fitness al wellness” organizzato dal Rotary Club del Frignano, così come è stata tanta la partecipazione al trekking del Cai di Pavullo nei dintorni del paese.



Gli appuntamenti continuano domani, domenica 3 settembre, con il 1° trofeo “Montese di Boccette” al Gran Bar 2003 di Montese; dalle 9.30, il campionato regionale di ruzzolone ai Treppi di Coscogno a Pavullo, e l’esibizione di ginnastica e arti marziali in piazza San Bartolomeo a Pavullo.



Le mostre



Per tutto il weekend restano aperte le mostre a Palazzo Ducale (orari consultabili sul sito www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it): l’esposizione di gioielli “Re Mida”, la mostra di pittura e fotografia “Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria” di CircolArt e l’esposizione di fotografie storiche di Pavullo, dal titolo 'Pavullo: 1900/1969 - 70 anni in immagini', curata da Marzani, Giusti, Cassanelli e Lineti. Continua ifino al 20 settembre e solo su prenotazione, la mostra “Flying Home” con le opere di Roberto Covili presso la Casa museo Covili di Pavullo.



I partner principali e organizzatori delle due manifestazioni sportive sono Aero Club Italia, Aereo Club Pavullo, Fai, Enac, Coni Emilia-Romagna. Fondamentale, sia per i campionati in programma che per gli eventi collaterali, il supporto di tutti gli altri partner: Regione Emilia-Romagna, Sport Valley, Provincia di Modena, Comune di Pavullo, Comune di Modena, Unione dei Comuni del Frignano, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, Confindustria Emilia, Confcommercio, Confesercenti, Lapam, Cna, Azienda USL di Modena, Associazione sportiva dilettantistica ‘Aeroporto Verde’, Croce Verde Pavullo, Rotary Club del Frignano, Vis Hydraulics e tutti gli imprenditori locali.





Tutte le informazioni sulle manifestazioni sportive e gli eventi collaterali sono disponibili alla pagina: aeroclubpavullo.it