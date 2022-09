Per il film sul 'Drake' anche 22,5 milioni da Banca Intesa

Il film di Micheal Mann su Enzo Ferrari, le cui riprese sono in corso in questi giorni a Modena, incassa il sostegno di Intesa Sanpaolo. L'istituto di credito ha infatti firmato un accordo di co-funding con Comerica, banca d'affari americana, per finanziare la produzione cinematografica internazionale sul 'Drake'. La quota di finanziamento in capo a Intesa Sanpaolo ammonta a complessivi 22.250.000 euro ed ha la finalità di sostenere la copertura del cashflow della produzione. Con questa operazione, si legge in una nota, 'Intesa Sanpaolo si conferma prima banca di riferimento per la produzione audiovisiva in Italia, vettore di immagine e cultura italiana all'estero'. Si tratta, infatti, di un nuovo modello operativo strutturato da Intesa Sanpaolo per il sostegno alle produzioni indipendenti internazionali che vogliono realizzare le loro produzioni in Italia, 'dando un importante impulso alla crescita dell'industria audiovisiva italiana e una ricaduta positiva in termini occupazionali e sociali'.

Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Intesa Sanpaolo spiaga che l'istituto di credito 'attraverso il Desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale dell'audiovisivo. Offriamo un solido supporto specialistico sia in fase di strutturazione del progetto, con servizi di consulenza sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno economico in fase realizzativa'. Intesa San Paolo, infatti, crede 'nel valore e nelle potenzialità dell'industria cinematografica italiana e conferma l'impegno a sostenerla e rilanciarla anche attraverso progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pnrr'.



Nell'ambito del programma strategico di finanziamenti Motore Italia, ricorda Roscio, Intesa Sanpaolo' ha messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo, offrendo soluzioni per la transizione digitale e il recupero della competitività, la gestione delle produzioni e apertura al mercato internazionale, oltre all'anticipo del credito Iva e alla cessione del credito di imposta'.