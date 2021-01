Per l'Ue l'Emilia è zona rossa (non scuro), ma potrebbe tornare gialla

Cambia la mappa sull'andamento dei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): nella nuova versione Veneto ed Emilia-Romagna non compaiono più tra le zone in 'rosso scuro', ma comunque tra quelle in 'rosso'. Ricordiamo che in Emilia si è aperta la possibilità invece di un ritorno in zona gialla tra pochi giorni. Per l'Europa restano invece in 'rosso scuro' il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.'In merito alla mappa dei contagi pubblicata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) si ribadisce che l'Emilia-Romagna è ben al di sotto della soglia indicata dall'Europa stessa di 500 casi di positività ogni 100mila abitanti oltre la quale si viene indicate come zone ‘rosso scuro’ – ha spiegato la stessa Regione in una nota -. Nella nostra regione è stata di 205 su 100mila abitanti nella settimana dal 18 al 24 gennaio. Le colorazioni indicate non comportano alcuna conseguenza pratica, né nuove restrizioni da dover rispettare per chi dall'Emilia-Romagna si debba spostare in un Paese europeo, fermo restando il pieno rispetto delle precauzioni già in vigore'.