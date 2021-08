Persone scomparse, un dramma in aumento: l'impegno del Sulpl

Il recente report diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ( qui i dati del Viminale ) mette in luce ancora una volta la profondità del problema legato alle persone scomparse nel nostro Paese. Negli anni passati questo triste fenomeno sembrava interessare solo i familiari toccati dal dramma e a pionieristiche trasmissioni televisive, poi si è passati alla risposta istituzionale del Commissariato Straordinario per le Persone Scomparse, sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato con successo da marzo 2020 dalla Prefetta Silvana Riccio.'Ancora “artigianale” in molti casi è però la risposta delle forze di Polizia, che solamente da pochi anni sono consce della dimensione e della rilevanza del problema e, da altrettanto poco tempo, hanno iniziato ad attrezzarsi per gestirlo adeguatamente - si legge in una nota del Sulpl -. La Polizia Locale in prima linea, su più fronti, lo è anche in questo. La sua diffusione territoriale, la presenza in quasi tutti gli oltre 8.000 comuni italiani (la più capillare in assoluto tra le forze di Polizia), la capacità di dialogo con le persone, la sua naturalezza ad essere Polizia di Prossimità e di Comunità, la conoscenza del territorio sono i punti di forza della Polizia Locale la quale può investire in questa delicata e importantissima 'mission'. Da alcuni anni vi è un ulteriore punto di forza, la collaborazione con il Sulpl, il più rappresentativo sindacato della polizia locale italiana, con Penelope Onlus, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, costituita nel dicembre 2002 composta da famigliari e amici di persone scomparse. Penelope Onlus è il punto di riferimento dei cittadini che devono affrontare il dramma della scomparsa di un familiare, fornendo concreto aiuto nella ricerca dello stesso, con supporto anche psicologico e legale. Inoltre dal 2017 il Sulpl ha realizzato un’accurata formazione per i poliziotti locali, una 'competenza aggiuntiva', pronta a dispiegarsi sull’intero territorio nazionale. Un’operazione che ha creato una rete di informazioni, conoscenze di “intelligence” le quali sono sfociate in esperienze, basilari per affrontare i problemi terribili e crescenti dando serie tempestive e competenti risposte dove vi sia anche il semplice sospetto della scomparsa di una persona. E’ stato inoltre creato un coordinamento nazionale tra gli Associati con referenti Sulpl in tutto il territorio italiano. In questo contesto è doveroso ricordare come il Sulpl Modena ed Emilia Romagna abbia particolarmente a cuore le sorti di Alessandro Venturelli, il giovane sassolese allontanatosi da casa il 5 dicembre 2020. Rimaniamo in contatto coi familiari e invitiamo tutti a prestare massima attenzione a coloro che ci passano accanto magari smarriti o in difficoltà'.