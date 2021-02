Ventenne sassolese scomparso: nuovi avvistamenti a Cesenatico

Proseguono le ricerche del 20enne di Sassuolo,, allontanatosi da casa il 5 dicembre del 2020 senza dare più notizie.Il ragazzo negli ultimi giorni sarebbe stato visto a Cesenatico come diverse segnalazioni (tra cui quella del musicista Raoul Casadei) dimostrerebbero.'Ho avuto una segnalazione credibile di un suo avvistamento in spiaggia a Valverde di Cesenatico nei primi giorni di gennaio - spiega, la mamma di Alessandro che nei giorni scorsi ha anche pubblicato un messaggio sul gruppo Facebook Sei di Cesenatico se -. Alessandro avrebbe parlato prima con due signori, tra cui Casadei, e poi si sarebbe trattenuto a lungo con una ragazza. Se qualcuno si riconoscesse in questa situazione è pregato di contattami, ogni piccola informazione può essere utile a ritrovarlo'.A seguito del messaggio a Roberta sono giunte altre segnalazioni, sempre da Cesenatico zona Colonie, tra cui quella di una cassiera Coop, ma finora non hanno portato a rintracciare il giovane.'Ma la velocità è fondamentale - spiega la mamma del giovane che abbiamo contattato telefonicamente -. Nel dubbio, se qualcuno lo dovesse avvistare, è consigliabile chiamare immediatamente le forze dell'ordine'.Impegnata nelle ricerche anche Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse con cui collabora il sindacato di polizia locale Sulpl.