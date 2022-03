Piazza Grande apre ai cortei: studenti sfilano contro la guerra

Continua la mobilitazione delle scuole di Modena per dire 'no alla guerra'. Venerdì si parte alle 11 in piazza Grande, con il flashmob per la pace organizzato dall'Istituto comprensivo 9: parteciperanno la scuola primaria Cittadella così come rappresentanze della secondaria San Carlo, della primaria Pascoli, delle scuole d'infanzia San Paolo e Cittadella. Gli alunni attraverseranno via Emilia con una grande bandiera colorata; una volta arrivati in piazza, sono previste letture e un grande girotondo intonando cori e canzoni perché arrivi forte e chiaro un messaggio di pace. Sarà presente anche l'assessora all'Istruzione Grazia Baracchi. Alle 12 è in programma 'Un abbraccio per la Pace', iniziativa dell'Istituto comprensivo 8 nell'ambito del percorso di 'riflessione su pace e Costituzione' attivo nella scuola. Gli alunni percorreranno un itinerario circolare, in particolare, per simboleggiare un abbraccio ideale con il popolo ucraino.