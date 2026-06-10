Modena Volta Pagina: 'Incontro con Wael Al Dadouh, contro Mezzetti polemiche razziste e strumentali'

'Basta con queste polemiche razziste e strumentali che per di più si nascondono dietro i bambini. Le vicende di guerra che da mesi, anni giungono da ogni mezzo d’informazione, con visioni atroci di sterminio di popoli, di distruzione indiscriminata arrivano a tutti. Colpiscono noi adulti e, lo vogliamo o no, anche i nostri bambini e bambine. Scene quotidiane che angosciano, si ripercuotono su tutti, anche se con un diverso livello di consapevolezza che dipende dall’età. I piccoli non sono isole, anzi non potendo farsi una minima ragione delle cause di questi immani massacri di interi popoli rimangono fortemente influenzati, impressionati spesso turbati nel vedere sulla tv della cucina tanta devastazione, tante tragedie. Si confrontano coi loro coetanei che vedono aggirarsi impauriti ed increduli in mezzo a tutte quelle rovine. E allora che fare? Proteggere chi è in età infantile fingendo ciò non accada, oltre che sbagliato è comunque inutile, si rischia di lasciare ancor più soli i piccoli. Meglio cercare di aiutarli come genitori, spiegare ciò che è spesso inspiegabile cercando, quantomeno, di indicare loro il valore di spendersi sempre per la pace, per la fratellanza'. A intervenire in questi termini è Modena Volta Pagina.
'Anche la scuola non può restare indifferente.