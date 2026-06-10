Pentathlon Modena: poker di conferme a Montelibretti

Lo scorso fine settimana si è chiuso il percorso tricolore giovanile del Pentathlon Moderno con le prove Under 15 e Under 19 disputate al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti.Nella categoria Under 15 Alessio Ferrarini è stato protagonista di una gara di grande spessore, conclusa al quarto posto con 1194 punti. Il suo percorso è stato costruito su un nuoto molto efficace in 1:01.68, un ostacoli più complesso chiuso in 33.51 e un laser run di altissimo livello in 6:33.02, secondo miglior tempo assoluto della gara.Accanto a lui, Francesco Cinelli ha chiuso con 1093 punti grazie a un Ocr molto competitivo in 24.21 e a un laser run più impegnativo, mentre Stefano Spagnolini, con 1010 punti, ha costruito la sua gara su un ostacoli brillante in 23.25 e su un laser run da 8:33.64 che gli ha permesso di recuperare posizioni. La somma delle prestazioni ha portato Pentathlon Modena al secondo posto nella classifica a squadre maschile con 3297 punti, alle spalle di One For Five.Nella categoria Under 19, Riccardo Spagnolini ha chiuso sesto dopo una gara in rimonta: partito dodicesimo, ha recuperato sei posizioni grazie a un laser run molto efficace.Francesco Cavalli ha mantenuto un ritmo costante che lo ha portato vicino alla top ten, mentre Matteo Patelli ha confermato la sua affidabilità con una gara regolare. Andrea Selmi, impegnato nella categoria superiore per fare esperienza, ha mostrato progressi significativi e un atteggiamento competitivo in crescita. La squadra maschile ha conquistato il bronzo nella classifica a squadre Under 19.Nella categoria Under 15 Ariel Ukhar Manicardi ha guidato la squadra con un quarto posto da 1080 punti, sostenuto da un ostacoli di altissimo livello in 24.26, miglior tempo assoluto della giornata, e da un laser run combattuto fino all’ultimo. Giulia Pizzi, settima con 1055 punti, ha offerto una gara equilibrata, con un ostacoli in 25.57 e un laser run in 8:38.32 che le ha permesso di mantenere una posizione di rilievo. Elena Lanzi, tredicesima con 1021 punti, ha confermato la sua regolarità nelle tre prove, contribuendo in modo determinante al risultato collettivo. La somma delle tre prestazioni ha portato Pentathlon Modena al secondo posto nella classifica a squadre femminile con 3156 punti, a soli sei punti dal titolo italiano.L’Under 19 ha ribadito la competitività del gruppo modenese anche nella categoria superiore.Rebecca Montagnani ha chiuso al quarto posto dopo una gara costruita con intelligenza, sostenuta da un buon nuoto e da un laser run che le ha permesso di risalire posizioni. Subito dietro, Emily Ferrari e Valentina Ibba hanno confermato la solidità del settore femminile, mentre Sofia Lusuardi ha brillato nel torneo di scherma, vincendolo con autorevolezza. La squadra femminile Under 19 ha conquistato l’argento nella classifica a squadre.“C’è un po’ di rammarico per come sarebbe potuta andare negli individuali, ma i quattro podi a squadre raccontano un gruppo sano, forte e competitivo”, è il commento del tecnico Simone Cavicchioli. “Pentathlon Modena è presente, riconoscibile e capace di incidere in ogni gara. Pertanto, il bilancio del primo semestre è molto positivo: la squadra ha numeri, qualità e continuità. Ora attendiamo fiduciosi le valutazioni dei tecnici federali per le possibili convocazioni internazionali”.