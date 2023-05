Piena Secchia: chiudono Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rimane chiuso al traffico anche il ponte sul torrente Tiepido di strada Curtatona, mentre nell’area della Fossalta, come in tutta l’area del nodo idraulico modenese, è attivo il monitoraggio dei corsi d’acqua che proseguirà per la notte.L’allerta per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, nel frattempo, è passato da giallo ad arancione ed è valido anche per la giornata di mercoledì.La situazione di allerta è causata dalle precipitazioni diffuse, anche nelle zone dell’alto Appennino, con previsione di attenuazione e progressivo esaurimento a partire dal settore occidentale.È attivo il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ed è stato attivato anche il Coc, il Centro operativo comunale con funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. Insieme ai tecnici comunali, sono al lavoro anche i volontari della Protezione civile.