Pier Luigi Filosso nuovo direttore Chirurgia toracica di Baggiovara

Il professor Pier Luigi Filosso è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Toracica che dal 16 novembre si è trasferita al terzo piano corpo 2 dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Originario di Ivrea, classe 1963, Filosso ha sostituito il professor Uliano Morandi. Il nuovo direttore è stato presentato stamane nel corso di un incontro al quale era presente anche una rappresentanza dei chirurghi toracici, dei chirurghi in formazione specialistica e del personale infermieristico del reparto.'Desidero anzitutto dare il ben venuto e fare i miei complimenti al professor Filosso per l’incarico ricevuto – ha commentato il dottor Claudio Vagnini, direttore generale dell’AOU di Modena – e ringraziare il professor Morandi, il fondatore della Chirurgia Toracica a Modena per il lavoro fatto in questi anni.La Chirurgia Toracica è il riferimento specialistico provinciale, collabora da lungo tempo con l’Ospedale Civile di Baggiovara soprattutto per quanto riguarda la gestione del paziente traumatizzato; il trasferimento dal Policlinico all’Ospedale Civile porterà ad un ulteriore rafforzamento dell’integrazione con l’area chirurgica dell’Ospedale, trauma center provinciale'.Originario di Ivrea, Classe 1965, il Professor Pier Luigi Filosso si è laureato presso l’Università degli Studi di Torino nel novembre 1988 con una tesi sperimentale sulle suture bronchiali mediante stapler meccaniche. Presso la stessa Università si è specializzo in Chirurgia Generale nel Novembre 1993 e successivamente in Chirurgia Toracica nel Dicembre 1998, sempre con tesi sperimentali di Chirurgia Toracica sull’impiego della toracoscopia e sulle neoplasie neuroendocrine del polmone.Nel dicembre 1992 è stato assunto dall’Ospedale Molinette di Torino dapprima come Assistente incaricato di Chirurgia Toracica e successivamente a tempo indeterminato, e presta servizio come Medico Ospedaliero fino al maggio 2008, quando diventa Ricercatore Universitario di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di Torino.

Nell’Ottobre 2015 è diventato Professore Associato di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della medesima Università. Nel marzo 2022 viene dichiarato idoneo a ricoprire il posto di Professore Associato di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche materno-infantili e dell’adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È Direttore della Divisione Universitaria di Chirurgia Toracica di Modena dal 16 ottobre scorso.



'La mia formazione chirurgica – ha raccontato Pier Luigi Filosso – è stata alla Scuola Torinese di Chirurgia Toracica, dove, alla fine degli anni ‘50 è nata questa specialità in Italia, sotto la guida del Prof. Giuliano Maggi. Mi sono occupato di trapianto di polmone del programma chirurgico del trattamento multidisciplinare del mesotelioma maligno della pleura e collabora attivamente con gli Oncologi ed i Radioterapisti nell’organizzare i trattamenti adjuvanti per questi malati'.