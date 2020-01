Pierluigi Faloni è il nuovo prefetto di Modena

Oggi il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo Prefetto di Modena in sostituzione di Maria Patrizia Paba che ha lasciato Modena nelle scorse settimane. Si tratta di Pierluigi Faloni, attualmente direttore centrale per l’amministrazione generale del dipartimento dei Vigili del Fuoco, è stato già prefetto di Latina e Asti e viceprefetto di Padova. Laureato in giurisprudenza e vincitore di tre concorsi pubblici, presta servizio presso il Ministero dell'Interno dal 79. Coniugato, con due figli, Emanuele e Valentina.