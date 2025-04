Play, la Fiera di Modena costretta a invidiare il successo bolognese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è chiusa ieri la sedicesima edizione del Festival del Gioco, che per la prima volta si è trasferita dalla Fiera di Modena nella sua nuova 'casa' a BolognaFiere.

'Il Festival del Gioco segna un incremento considerevole di visitatori rispetto all'edizione modenese del 2024: più persone su spazi più ampi (oltre 34mila visitatori unici su +50% di superficie), quasi 3.000 tavoli di giochi (+30%) e maggiori servizi per pubblico, editori, associazioni - fanno sapere gli organizzatori -. La scelta logistica di BolognaFiere, con i suoi ampi spazi e servizi, ha reso possibile accreditare sempre più Play come evento di peso internazionale nel mondo del gioco analogico'. 'Tutti i quattro padiglioni - dedicati ai giochi da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie - hanno riscosso un grandissimo successo offrendo un'offerta ludica senza precedenti. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, così come lo sono gli espositori, le associazioni e gli editori presenti in fiera, che hanno apprezzato le maggiori possibilità in termini di spazi e servizi offerti dal quartiere fieristico bolognese' ha sottolineato Silvia Pozzi, Project Manager di Play.

Play aprirà nuovamente le porte sul mondo del gioco dal 10 al 12 aprile 2026, sempre a BolognaFiere.