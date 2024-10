Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da quella data e fino al 15 aprile, infatti, come previsto dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per ragioni di sicurezza è possibile circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo, anche se non nevica (per i trasgressori sono previste sanzioni da 42 a 87 euro).'Per consentire il cambio degli pneumatici, la circolare ministeriale consente, appunto, l’uso delle gomme termiche già a partire dal 15 ottobre e fino al 15 maggio. Il Comune di Modena invita quindi i cittadini ad attrezzare i propri veicoli' - si legge in una nota del Comune.