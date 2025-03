'Poca trasparenza su elezioni': i medici della Carta di Siena non par

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le sigle sindacale A.N.A.O.O. Assomed, F.I.M.M.G. e A.N.D.I. vengono ospitate in tre diversi locali presso la sede dell'Ordine dei Medici di Modena ubicati precisamente di fronte all'ufficio

del Presidente dell'Ordine. Essendo noto il fatto che lo stabile sia di proprietà dell'Ordine, si chiede la motivazione per la quale i sindacati risiedano nello stesso immobile, se c'è una rotazione dei sindacati ospitati, e come viene calcolata la cifra versata all'Ordine'. Queste le considerazioni e le domande che Daniele Giovanardi, in rappresentanza della Lista Medici Liberi, aveva rivolto l'estate scorsa al presidente dell'ordine dei medici e alle istituzioni. Ciò alla vigilia delle elezioni per il rinnovo degli ordini dei medici e degli odontoiatri. Anche all'ordine di Modena così ad altri ordini si contestava la convocazione in agosto 'senza dare il tempo di organizzare liste alternative'.

Ciò aveva dato origine a numerosi ricorsi - afferma in una nota - Daniele Giovanardi, alla CCEPS ( Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie). La lista Medici Liberi, nel settembre 2024, inviò una Pec nella quale si segnalava riportiamo testualmente: 'Presso la sededell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Modena, in piazzale Boschetti n. 8, abbiamo preso visione del bilancio preventivo del 2024.Dallo stesso risulta che le associazioni sindacali: A.N.A.O.O. Assomed, F.I.M.M.G. e A.N.D.I. vengono ospitate in tre diversi locali presso lasede dell'Ordine stesso, ubicati precisamente di fronte all'ufficio del Presidente dell'Ordine.Essendo noto il fatto che lo stabile sia di proprietà dell'Ordine, si chiede la motivazione per la quale i sindacati risiedano nello stesso immobile, se c'è una rotazione dei sindacati ospitati, e come viene calcolata la cifra versata all'Ordine'.

'Queste informazioni - affermano oggi Giuseppe Barbaro e Daniele Giovanardi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Carta di Siena - erano essenziali per i votanti perché la lista antagonista alla nostra era proprio quella dei Sindacati uniti che giocavano in casa del Presidente uscente e rientrante, motivo sufficiente per invalidare le elezioni.Come sempre non è pervenuta alcuna risposta. E’ come se l’Associazione Nazionale Magistrati avesse sede negli stessi locali del Consiglio Superiore della Magistratura a Palazzo deiMarescialli.Tutti capiranno che la par condicio non è rispettata e tantomeno, la trasparenza. Condizioni che impedirebbero ogni forma di dialogo e, in questo caso, la decisione di non partecipare all'Assemblea Ordinaria dei medici e odontoiatri della Provincia di Modena'