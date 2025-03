Policlinico di Modena: ecco i sette nuovi primari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questi mesi l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha provveduto alla nomina di sette nuovi Direttori di altrettante Strutture Complesse strategiche del Policlinico di Modena che hanno sostituito figure importanti della sanità che sono andate in pensione. Alcuni sono cresciuti professionalmente a Modena, altri vengono da sedi prestigiose. Alessio Bruni dal 18 dicembre 2024 ha sostituito Frank Lohr alla guida della Radioterapia. Rossana Cecchi dal 1° novembre 2023 ha preso il posto di Enrico Siligardi in Medicina Legale. Albino Eccher, dal 31 luglio 2023 ha sostituito Antonino Maiorana in Anatomia Patologica. Antonio La Marca, dal 1° febbraio 2025 guida l’Ostetricia e Ginecologia in sostituzione di Fabio Facchinetti. Andrea Leti Acciaro, dal 21 ottobre 2024 guida la Chirurgia della Mano, al posto di Roberto Adani.

, dal 1° settembre del 2024 ha sostituitoalla guida della Chirurgia Oncologica e Senologica. Infine,, dal 1° novembre del 2024 dirige la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, dove ha sostituito'Desidero dare il benvenuto ai nuovi Direttori – ha commentato Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena – che sono alla guida di importanti reparti del Policlinico. Colgo l’occasione per presentare alcuni Direttori che sono stati nominati già da diversi mesi, altri hanno appena ricevuto l’incarico. Nelle prossime settimane presenteremo alla stampa anche i nuovi Primari dell’Ospedale Civile di Baggiovara. I nuovi Direttori raccolgono l’eredità di alcuni professionisti che hanno fatto la storia di questo ospedale e della sanità locale e nazionale e che ringrazio per il grande lavoro svolto.

Sono sicuro che, i nuovi Primari, sapranno guidare le proprie equipe attraverso le sfide che la Sanità Pubblica affronta e dovrà affrontare nei prossimi anni. Alcuni sono alla guida di reparti universitari, altri di reparti ospedalieri a direzione universitaria, altri, di reparti ospedalieri. Sono lieto che oggi siano presenti il sindaco di Modena, l’assessore alla Sanità del Comune di Modena, rettore e il direttore generale dell’Ausl perché il vero valore aggiunto è la sinergia tra tutte le realtà che compongono il sistema sanità'.

'Queste figure, insieme a tutti i professionisti che lavorano al loro fianco in ciascuna Struttura, si inseriscono nei percorsi di integrazione e di lavoro comune tra le tre Aziende sanitarie modenesi – ha affermato Mattia Altini, direttore generale dell’Azienda USL di Modena – Professionisti di eccellenza che nelle reti cliniche provinciali che insieme stiamo sviluppando, diventano punti di riferimento per i percorsi dei pazienti e preziosa interfaccia per le nostre strutture territoriali Ausl. Auguro buon lavoro a tutti loro, un lavoro che sicuramente ci vedrà uniti nell’obiettivo di migliorare le risposte sanitarie a favore di tutti i nostri cittadini'.