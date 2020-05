Policlinico, pazienti di nuovo covid-positivi dopo 2 tamponi negativi

Nei giorni scorsi nel reparto di Medicina Post Acuzie del Policlinico si sono registrati casi Covid positivi, compresi tre casi di ripositivizzazione in pazienti già con benessere clinico e due tamponi negativi in successione.

'Si è provveduto immediatamente a trasferire i pazienti Covid positivi nei reparti dedicati e si sono adottate misure di isolamento precauzionale per gli altri pazienti - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera -. Due pazienti, già precedentemente affetti da patologie croniche di grave entità, sono deceduti pochi giorni dopo il riscontro di positività Covid e di contestuale trasferimento nei reparti dedicati. Nel contempo si è ritenuto utile procedere con le opportune misure di sanificazione degli ambienti e spazi di lavoro e dar completamento al percorso di ricollocazione di Malattie Apparato Respiratorio già programmato con riattivazione della Unità di Terapia Subintensiva Respiratoria, prima collocata al primo piano del corpo centrale, nei locali oggi occupati dalla Terapia Intensiva dedicata ai pazienti Covid. Consideriamo di concludere questo percorso entro il mese di maggio'.