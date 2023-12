Polizia, a Modena assegnati venti nuovi ispettori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tratta di 18 neo Vice Ispettori, vincitori di concorso interno, che hanno appena concluso il 18° Corso di formazione per Ispettori presso la scuola Polgai di Brescia, il Caps di Cesena e le Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Peschiera e Vibo Valentia, alcuni già in servizio in Uffici della provincia con diversa qualifica, dove hanno potuto maturare professionalità e competenze. Trasferiti in sede anche due Ispettori, già in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Biella e presso l’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica del Dipartimento della Polizia, con esperienze specifiche importanti. Tra il personale neoassegnato, molti vantano una formazione scolastica di livello universitario.

Il Questore ha incontrato i nuovi ispettori, illustrando le dinamiche locali e le priorità dei servizi della Polizia di Stato in Provincia, ed ha espresso le più vive congratulazioni per il significativo traguardo con l’augurio di un buon lavoro.



'L’arrivo dei nuovi Ispettori - si legge in una nota della questura - consentirà di rafforzare le articolazioni interne della Questura e dei Commissariati sia per attività più strettamente operative che per quelle facenti capo alla Divisione Anticrimine e all’Ufficio Immigrazione, particolarmente impegnati in questo periodo sulle dinamiche relative alla violenza giovanile e di genere e sul fronte dell’immigrazione irregolare'.