Polizia di Stato: 19 agenti in prova assegnati alla questura di Modena

I giovanissimi agenti hanno prestato giuramento il 12 dicembre scorso nelle rispettive Scuole di Trieste, Nettuno, Vibo Valentia, Brescia, Piacenza, Pescara e Campobasso, al termine del 227° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.I neoagenti in prova fino al prossimo 7 aprile saranno impegnati nella fase cosiddetta di applicazione pratica delle conoscenze maturate nei 6 mesi di formazione presso le Scuole di Polizia, per poi essere immessi definitivamente in ruolo.Al termine dell’incontro in aula Marco Biagi, dove sono state rappresentate le priorità operative della sicurezza a Modena e provincia, il Questore, dopo essersi congratulata per il traguardo raggiunto, ha rivolto loro un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, invitandoli ad esprimere sempre il massimo impegno al servizio della comunità modenese.