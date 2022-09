Polizia di Stato, controlli in Centro, Crocetta e Madonnina: un arrest

Nella serata di ieri, la Questura di Modena ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’Operazione Alto Impatto, in punti strategici della città, volti alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona, predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.I controlli, diretti da un Ispettore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno visto dispiegate la Squadra Volante ed il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato unitamente ad un equipaggio della Polizia Locale.Identificate complessivamente 54 persone, 25 veicoli controllati in due posti di controllo effettuati in viale Montecuccoli.Alle ore 00:30 circa, in zona Madonnina ed in particolare in via delle Costellazioni gli operatori della Squadra Volante hanno proceduto all’accompagnato di un cittadino straniero di anni 33, che da accertamenti in banca dati e dai riscontri foto-dattiloscopici è risultato essere destinatario di un Ordine per la Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna in data 1.07.2022 per l’espiazione della pena residua di anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena.