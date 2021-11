Polizia locale Modena, Donato Caccavone è il nuovo segretario Sulpl

Donato Caccavone, vice comandante della Polizia locale di Maranello, è il nuovo segretario provinciale del sindacato della Polizia locale Sulpl del quale era già componete della segreteria provinciale.In servizio nella Polizia locale dal 2001, laureato in scienze giuridiche all'università di Modena, 44 anni sposato con una figlia, Caccavone negli anni ha affiancato tanti colleghi in diverse vertenze sindacali ed è un apprezzato docente dei corsi di aggiornamenti organizzati negli ultimi anni.Del direttivo della segretaria provinciale fanno parte anche Erika Cavedoni e Simone Barbieri, con l'incarico di segretari provinciali aggiunti mentre Samatha Florini è la responsabile dei social e dell'immagine.'Il Sulpl - si legge in una nota - si conferma il primo sindacato rappresentativo della Polizia locale, senza trascurare anche le problematiche di tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, che si possono sempre recare presso la sede di viale Gramsci 265 a Modena'.

