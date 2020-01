Polizia municipale Modena, premiati 4 agenti

Sabato mattina alcuni operatori della polizia municipale di Modena sono stati premiati con benemerenze di rilevanza nazionale per operazioni di rilievo svolte in servizio.L'occasione è stato il convegno nazionale della Polizia locale organizzato dal Sulpl a Riccione al quale hanno partecipato diversi onorevoli per parlare di sicurezza e del ruolo della polizia locale e durante il quale si sono tenute sessioni formative ad alto livello per i quasi 2000 agenti ed ufficiali di polizia locale provenienti da tutta Italia.Gli operatori modenesi premiati sono l'ispettore superioreper aver coordinato una manifestazione con numerosi contestatori provenienti dai centri sociali lo scorso 25 aprile, l'ispettore, il sovrintendente maggioree l'assistente capoper essere saliti sul tetto di una abitazione salvando una minore con decisi intenti suicidi vittima di bullismo.'La segretaria provinciale Sulpl - si legge in una nota - è orgogliosa di poter annoverare tra i propri iscritti simili agenti'.