Polizia municipale, Natale di solidarietà verso gli amici a 4 zampe

E' un Natale di solidarietà verso gli amici a 4 zampe quello pensato dagli agenti della polizia municipale di Modena che hanno allestito nell’atrio del Comando di via Galilei il classico albero di Natale introducendo quest’anno una novità ‘solidale': l'albero è infatti stato addobbato con le foto dei cani del canile intercomunale in cerca di adozione.'Ci piace dare, infatti, visibilità a queste creature in cerca di calore e affetto proprio durante le festività natalizie quando molti potranno dedicare più tempo per l’inserimento in famiglia di un nuovo membro, pur consapevoli che il cane non debba essere solo e soltanto un regalo di Natale' - spiegano gli agenti.Le fotografie esposte sono state fornite dal Gruppo ARGO ODV - Volontari Canile Intercomunale di Modena , associazione che collabora all'interno del Canile Modena Intercomunale di via Nonantolana, 1219 a Modena.