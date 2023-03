Poliziotti in fuga da Modena per caro casa: il caso arriva in Parlamento

'Non possiamo dunque non farci carico della richiesta del Sindacato dei lavoratori di Polizia e per questo agiremo nei prossimi giorni con le tante agenzie immobiliari associate e con tutti i proprietari immobiliari per i quali abbiamo fatto pratiche di gestione dei contratti di affitto, per costruire idonei percorsi utili a garantire alloggi adeguati ed a prezzi accessibili agli agenti”.Una situazione definita 'inaccettabile' dalla parlamentare del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari che dichiara di avere parlato con il Prefetto Alessandra Caporota di riproporre sul tema una interrogazione già presentata nella precedente legislatura.'Già allora - dice - il sindacato della Polizia di Stato Siulp aveva denunciato come i giovani agenti all'uscita del corso di formazione venissero prevalentemente assegnati in sedi di servizio situate nel nord Italia ma come, in tali sedi di servizio, complici stipendi iniziali piuttosto bassi e canoni di locazione delle abitazioni molto alti, questi giovani operatori di Polizia faticassero moltissimo a trovare una degna sistemazione alloggiativa.Presenterò una nuova interrogazione - conclude Ascari - affinché la situazione venga finalmente risolta anche attraverso un tavolo di confronto con l’amministrazione'