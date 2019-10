Poliziotti uccisi, domani fiaccolata a Modena davanti alla questura

Fiaccolata domani a Modena in ricorda dei due agenti uccisi nella questura di Trieste,Tutte le sigle sindacali della polizia di Modena, con l'adesione della polizia municipale, organizzano infatti fiaccolata statica davanti alla Questura di Modena in via Palatucci a partire dalle 19.30. 'Sarà un momento di raccoglimento e di affetto per chi ha dato la vita per garantire la sicurezza di tutti - si legge in una nota di Siulp, Sap, Siap, Silp, Fsp, Les e Sulpl - Tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare. Deporremo fiori alla lapide dei caduti ed accenderemo delle candele in segno di cordoglio'.