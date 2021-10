Presidio no green pass alla New Holland: pranzo coi modenesi

Continua il presidio dei lavoratori della New Holland di Modena davanti ai cancelli dell'azienda in via Ramelli contro il Green Pass. Oggi un gruppo di cittadini modenesi ha pranzato con gli operai manifestando il loro sostegno e portando loro un risotto e alcune torte. Una iniziativa spontanea che si ripeterà ogni settimana e che gli organizzatori specificano essere autonoma da ogni partito e anche dal neonato Coordinamento 15 ottobre.

