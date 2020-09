Primo giorno di scuola: tutti in bici! Ma non a Modena

Oggi, ore 13, polo scolastico Leonardo. Il problema più delicato rispetto all’apertura delle scuole, si sa, è quello degli spostamenti degli studenti. E chiaro che per chi viene a Modena o va a Sassuolo, Vignola, Carpi e Mirandola, provenendo da Comuni diversi, l’unica alternativa all’auto privata, è il trasporto pubblico. Al contrario, per chi abita nei Comuni sedi di poli scolastici, la soluzione, più semplice, meno costosa, più sostenibile è quella della mobilità ciclabile. E proprio in questa direzione si è mosso il governo, approvando, tra le diverse norme, anche quella concernente la Rem (rete emergenziale di mobilità).

In questa direzione si sono mosse molte città anche a noi vicine; citiamo come esempi da seguire Carpi, Bologna, Reggio Emilia, Parma e Verona. Ma anche Roma, Milano e Napoli, si stanno muovendo. E poi, Parigi, Londra… Tutto il mondo si muove.

A Modena il nulla; grande festa per la Maserati che conferma il suo impegno in città e ne siamo felici, ma nulla che sostenga stili di vita più sani per sé e per gli altri. Possibile che non riesca a coniugare sviluppo, lavoro e ambiente? Da non credere. Sarebbe stata un’ottima occasione per consentire ai ragazzi di muoversi in bicicletta e praticare così le buone abitudini. E, sia chiaro, non è sufficiente decantare i chilometri di ciclabili cittadine; quello che conta, sono la sicurezza e continuità dei percorsi e, in questo campo, c’è ancora molto, troppo, da fare.

Eppure la Fiab (Federazione ambiente e bicicletta) le sue proposte le aveva fatte; proposte definite con “molta resa con poca spesa”. Si tratta, infatti, di proposte di veloce ed economica fattibilità; eccole:

- il cavalcavia Mazzoni da destinare solamente ai mezzi pubblici, ciclisti e pedoni

- gli assi di via Morane, di via Buon Pastore, di via Luosi, di via Emilia Ovest su cui, senza togliere particolare spazio alla sede stradale, si può realizzare una ciclabile mono direzionale.

- il collegamento tra via Ciro Menotti e corso Canalgrande ove si prevede di regolarizzare, per i ciclisti, l’uso della corsia degli autobus.

- il centro storico per il quale si ribadisce la richiesta di permettere ai ciclisti di percorrere alcuni tratti di sensi unici per le auto, apponendo la segnaletica “divieto di accesso eccetto biciclette”.

Un’altra occasione persa.



Franco Fondriest