Problemi di ordine pubblico: bar chiuso

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito una ordinanza di sospensione della licenza di un bar, emessa dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Le problematiche che hanno portato alla chiusura sono legate all'assidua frequentazione del locale da parte di persone gravate da precedenti per reati contro la persona e inerenti legate all'uso di sostanze stupefacenti.Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta di sospensione avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Modena. Il locale è stato chiuso e dovrà rimanere tale per almeno quindici giorni.

