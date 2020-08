Prostituzione e bivacchi R-Nord: nuovo esposto in Prefettura

Insieme ai bivacchi di irregolari e senza fissa dimora e all'attività di spaccio che soprattutto nelle ore serali anima negativamente da anni la galleria dell'R-Nord e l'area che affaccia sulla Canaetto (nonostante la presenza di un presidio con sede di Polizia Locale), c'è un'altra attività da sempre presente nell'area, ma che sta aumentando di presenze ed evidentemente di intensità, durante l'estate e, ciò che preoccupa, soprattutto durante il giorno. Quella della prostituzione. Praticata soprattutto da donne straniere, soprattutto del centro e del nord africa. Che adescano i loro clienti proprio in quell'area. In parte scoperta ed in parte coperta. In poche decine di metri, dall'angolo su via Attiraglio, nel tratto che costeggia anche la sede della Croce Rossa, a quello del parcheggio che affaccia sulla Canaletto a quello, al coperto, della galleria su cui affacciano gli accessi alle scale degli appartamenti, e gli ingressi delle Poste, della Parafarmacia, e del supermercato Coop. Qui oltre agli spacciatori stazionano per l'intera giornata gruppi di donne con abiti succinti e con atteggiamenti inequivocabili. Che va a completare un quadro di degrado sociale ed urbano (che rispecchia una situazione che pare l'esatto opposto di quella riqualificazione urbanistica e sociale scritta nel cartello all'ingresso del comparto), sempre più incompatibile o inadeguato alla frequentazione di famiglie e bambini che frequentano poste e supermercato o la vicina palestra.Punti sui quali un gruppo di residenti ha deciso di richiamare l'attenzione delle istituzioni attraverso un esposto presentato ieri in prefettura, in Comune, inviato a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e reso pubblico sulle pagine social dei residenti della zona.Nel quale viene segnalato la costante presenza nell'area di prostitute con abiti succinti, persone che bivaccano e consumano alcolici in qualsiasi ora del giorno, sfociando in ben altro dopo le ore 21 quando non mancano schiamazzi, risse, lanci di bottiglie.Una situazione di degrado ed insicurezza sulla quale l'esposto vuole chiamare l'attenzione e sollecitare l'azione degli organi competenti. 'Si richiede agli organi competenti di eseguire tutti gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza ed eventuali profili penali, in relazione ai fatti descritti e la necessità di intervento della pubblica autorità per fare fronte e trovare soluzione alla situazione'