Punti nascite, in Emilia Romagna 500 nati in meno in un anno

Si nasce sempre meno in Emilia-Romagna. Nel 2018 i nuovi nati sono stati oltre 500 in meno rispetto all'anno prima, con un trend in calo che non accenna a fermarsi.Nell'arco degli ultimi nove anni la riduzione delle nascite in Emilia-Romagna è pari al 22%, cioè più di un quinto in meno, con un tasso di natalità che scende a 7,3 nati per mille abitanti (era 9,8 nel 2009). A metterlo in evidenza è l'ultimo rapporto sulla natalità in Emilia-Romagna basato sui dati del Cedap (Certificato di assistenza al parto) e pubblicato sul portale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità.Nel 2018 in Emilia-Romagna si sono dunque registrati 32.954 neonati in tutto, per 32.368 parti. Il 66,3% è avvenuto nei nove punti nascita dotati di unità di terapia intensiva neonatale. I cinque punti con meno di 500 parti all'anno rimasti in Emilia-Romagna hanno invece registrato il 5,8% delle nascite. In particolare: a Scandiano 395 parti di cui 87 cesarei; a Mirandola 394 parti di cui 65 cesarei; a Cento 324 parti di cui 112 cesarei; a Lugo 339 parti di cui 44 cesarei; a Faenza 431 parti di cui 58 cesarei.Più in generale, un quarto dei parti registrati nel 2018 in Emilia-Romagna è cesareo.Il 40,2% dei travagli è a conduzione ostetrica, mentre il 59,8% ha visto la presenza del medico. Il ricorso alla procreazione assistita riguarda il 3,2% del totale dei parti, un dato più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. I nati pretermine sono il 7,5% (l'1,1% e' grave). Inoltre il 2,7% dei nati ha avuto bisogno di almeno una manovra di rianimazione in sala parto, mentre l'1% è nato con malformazioni (333 casi).I bambini nati morti sono stati in tutto 100, ovvero lo 0,3%.