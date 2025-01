Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In una delle primissime notti di inizio gennaio, si è sentito male un uomo di poco più di cinquant’anni che si trovava nel carpigiano. Allertato il 118, i parenti pare siano stati guidati nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare ed è stata attivata solo l’auto infermieristica di stanza a Carpi. Sul posto, l’infermiere del 118, confermata la criticità, ha chiesto immediato supporto medico, ma pare gli sia stato inizialmente negato, non c’era – evidentemente – la possibilità di avere un’automedica disponibile in provincia. In seguito, la Centrale Operativa ha allertato un mezzo con medico a bordo dell’Ausl di Reggio Emilia che, da Novellara, è giunto inevitabilmente dopo circa 40 minuti dalla prima richiesta di soccorso al 118. Il paziente è purtroppo deceduto'.

A sollevare il caso è il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica.'Questo caso – incalza il segretario SNAMI Roberto Pieralli venuto a conoscenza dei fatti direttamente dagli operatori – ci fa fortemente dubitare che i Lea distrettuali di emergenza territoriale siano rispettati nella zona di Carpi e nella parte Nord della Provincia di Modena. Per questo è necessario approfondire l’episodio sia per tutelare gli 80mila cittadini di Carpi sia per permettere a tutti i sanitari di lavorare con serenità sul territorio'.'L’abnegazione dei professionisti – commenta Antonio Platis, vice segretario regionale di Fi – è evidente a tutti, ma non si può contare solo su questo. La rete delle automediche è stata smantellata, basti pensare che il Ramazzini ed il Santa Maria Bianca non hanno più questi mezzi. Queste sistematiche carenze comportano forse un maggior numero di decessi ed una più grave incidenza delle inabilità nelle patologie tempo-dipendenti in questo territorio? Anche questo quesito ritengo sia opportuno sottoporlo alla Procura della Repubblica per le più opportune indagini'.