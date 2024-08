Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Entrambi vincitori del concorso per 140 Commissari della Polizia di Stato hanno frequentato il 112° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, durante il quale hanno conseguito alla “Sapienza” anche il master universitario di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.La dottoressa Russo, 30enne, originaria di Catania, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di quella provincia; dopo aver conseguito l’abilitazione forense, ha prestato tirocinio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.Il commissario Genovesi, classe 1996, originario della provincia di Reggio Calabria, si è laureato in Giurisprudenza alla “Luiss Guido Carli” di Roma e ha conseguito l’abilitazione forense presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.